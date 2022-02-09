Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2) - Haberler
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Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! MSB: 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKANLIKTAN TEŞEKKÜRMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisinin kurtarılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur...

BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisinin kurtarılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri kurtarıldı. Balıkesir Valiliğimize ve Belediye çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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