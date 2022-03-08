Son dakika haberleri: MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel