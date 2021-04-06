Son dakika haberleri | Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti

Son dakika gelişmesine göre Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısının 670 bini geçtiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısının 670 bini geçtiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 24 Mart'tan bu yana Palma bölgesinde sivillere yönelik saldırılarda 10 binden fazla kişinin göç ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bölge halkı, silahlı grupların özellikle sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediğini ve onları kaçmaya zorladığını aktarıyor." ifadesi kullanıldı.

UNHCR, Cabo Delgado'daki çatışmalarda evlerini terk edenlerin sayısının 670 bini geçtiğini kaydetti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak