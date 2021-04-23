Son Dakika | Moussa Marega'dan transfer açıklaması
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Son Dakika | Moussa Marega'dan transfer açıklaması

Son Dakika | Moussa Marega'dan transfer açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Portolu futbolcu Moussa Marega, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Portolu futbolcu Moussa Marega, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Porto'nun Malili forveti Moussa Marega, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir süredir Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve sarı-lacivertlilerle görüştüğü konuşulan 30 yaşındaki futbolcu, paylaştığı mesajda hiç bir kulüple görüşmediğini ifade etti. Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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