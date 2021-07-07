Son dakika haberleri: Motosikletli Polis Timleri göz açtırmadı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından il genelinde asayişin sağlanması amacıyla uygulama ve kontroller gerçekleştirildi. Kent merkezi Erenler Gençlik Parkı civarında yapılan uygulamada taksirle yaralama ve hırsızlıktan kaydı bulunan Ahmet Ç.,, isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Gümüskent mevkii Cavdarlı yol ayrımında yapılan uygulamada ise kasten yaralamadan kaydı bulunan Mesut A. isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Yine kent merkezi Burmalı Mahallesi Ulugüllük Caddesinde yapılan uygulamada kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, evden hırsızlık, tehdit hakaret, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydı bulunan Ramazan K., isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli ve idari işlemler uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı