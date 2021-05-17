MOTOSİKLETLİ KURYE KAZADA ÖLDÜ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletli kurye kazada öldü.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletli kurye kazada öldü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kurye olan Bayram Kurt'un (42) yönetimindeki 20 BK 668 plakalı motosikletle, yan sokaktan caddeye çıkan Ahmet S. yönetimindeki 20 T 0168 plakalı taksi çarpıştı. Kaskı takılı olan Kurt, yola düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Kurt, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan Kurt, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı