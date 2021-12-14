Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl İlçesinde aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi, sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl İlçesinde aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi, sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi.

Samda kavşağından Avarlar kavşağına seyir halinde olan sürücü Fatih Çakır(39) yönetimindeki 16 APV 769 plkalı motosiklet, ara sokaktan Ertuğrulgazi Caddesi'ne çıkan Aynur Korkmaz (25) idaresindeki 16 KPA 68 plakalı otomobile çarpmamak için kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralının imdadına çevredeki esnaflar koştu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri: Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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