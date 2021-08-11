Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed El Ali (5) yaralandı.

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed El Ali (5) yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed El Ali'ye, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası kaçarken, yaralanan Muhammed El Ali ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası, polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN KÜÇÜK MUHAMMED'E ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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