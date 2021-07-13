Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİN BAŞKA BİR MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberine göre BURSA'da motosikletin, seyir halindeki bir başka motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BURSA'da motosikletin, seyir halindeki bir başka motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Alpay Ç. (37) yönetimindeki 09 RJ 789 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Emre K.?nin (24) kullandığı 16 ALV 496 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrildi. Kaza sonucu Alpay Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı