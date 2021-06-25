Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KİLİS'te, traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü İbrahim Aslan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KİLİS'te, traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü İbrahim Aslan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, çarşamba akşamı Şıh Mansur Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Aslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet, kavşakta Ramazan Çakmak'ın kullandığı 63 DV 716 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Sevil ile kızı Zeynep Aslan ise yaralandı.

İbrahim Aslan'ın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve kızının tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ramazan Çakmak'ın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

Bu arada, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin kavşaktan dönen traktöre, ardından da refüje çarptığı görülüyor.


Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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