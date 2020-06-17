Son dakika haberleri: Motosiklet sürücüsünün "kıl payı" kurtulduğu kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri: Motosiklet sürücüsünün "kıl payı" kurtulduğu kaza güvenlik kamerasında

Son dakika güncel haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün kıl payı kurtulduğu ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri: Motosiklet sürücüsünün
17.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:50

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün kıl payı kurtulduğu ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre B. yönetimindeki 06 BS 0944 plakalı kamyonet, Vatan Caddesi'nde önce Mustafa D'nin kullandığı 27 AEN 765 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonra park halindeki 27 SC 333 plakalı araca çarpan kamyonet, park halindeki aracın yanında duran motosikletliye şans eseri çarpmadan durdu.

Motosiklet sürücüsünün karışmadığı ve maddi hasarlı sonuçlanan trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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