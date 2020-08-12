Son dakika haberleri... Motosiklet sürücüsü Emre'nin öldüğü kaza kamerada
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Son dakika haberleri... Motosiklet sürücüsü Emre'nin öldüğü kaza kamerada

Son dakika güncel haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Dalkılıç (20) yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Motosiklet sürücüsü Emre'nin öldüğü kaza kamerada
12.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:12

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Dalkılıç (20) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Emre Dalkılıç yönetimindeki motosiklet, caddeden ara sokağa girmek için dönüş yapan otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Emre Dalkılıç, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

Otomobil sürücüsü B.V. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin ara sokağa dönüş yaptığı sırada arkadan hızla gelen motosikletin araca çarpması ve yola savrulması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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