Son dakika haberleri | Motosiklet kazası sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı
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Son dakika haberleri | Motosiklet kazası sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Motosiklet kazası sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak su kanalına düştü.

23.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:13

Motosiklet kazası sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kaza anı ise yaralanan sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Doğanyurt karayolunda İnebolu istikametine gelen İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, Özlüce köyü mevkisinde virajda kontrolden çıktı. Sürcüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, su kanalına düşerek devrildi. Motosikletin sürücüsü İsmail Öznam da yere düşerek yaralandı. Yaralanan Öznam'a ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı. İlk müdahalesinin ardından Öznam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, motosiklet sürücüsü İsmail Öznam'ın yaptığı kaza kask kamerasına yansıdı. Kazada seyir halindeyken İsmail Öznam, köyde hayatın kalmadığını ve kimselerinde olmadığından yakınırken, bir anda motosikletin kontrolünü kaybettiği görülüyor. Motosikleti durduramayan Öznam, yön tabelasına çarpmak üzereyken su kanalına doğru hamle yaparak düştüğü görülüyor. Düştükten sonra Öznam'ın acı içerisinde yerde kaldığı ve çevreden geçen vatandaşlarında müdahale ettiği görülüyor.

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Son dakika haberleri | Motosiklet kazası sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

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