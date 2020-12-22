Son dakika haberleri! Motosiklet kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Motosiklet kazası: 1 yaralı

22.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:32
Son dakika haberleri! Motosiklet kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sularında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Meydanbaşı istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yasin Ş. (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Yasin Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesine kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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