Son dakika... Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

- Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

GAZİANTEP - Nizip'te motosikleti sürükleyerek çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti sürükleyerek çalan hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. 1 Ocak tarihinde 2 motosiklet ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahsın ayrıca 22 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikleti çalan hırsızın, sürükleyerek götürdüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN