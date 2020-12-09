Son dakika... Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
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Son dakika... Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

09.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:39

Son dakika haberi... - Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Nizip'te motosikleti sürükleyerek çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yakalandı.

- Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

GAZİANTEP - Nizip'te motosikleti sürükleyerek çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti sürükleyerek çalan hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit eden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. 1 Ocak tarihinde 2 motosiklet ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahsın ayrıca 22 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikleti çalan hırsızın, sürükleyerek götürdüğü anlar yer alıyor.

Son dakika... Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika... Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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