Son dakika haberleri... Motor şanzımanından uyuşturucu çıktı
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Son dakika haberleri... Motor şanzımanından uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri... Van'da şehirler arası otobüs terminalinde bir firmaya ait emanet odasına bırakılan motor şanzımanında 5 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Motor şanzımanından uyuşturucu çıktı
12.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:41

Van'da şehirler arası otobüs terminalinde bir firmaya ait emanet odasına bırakılan motor şanzımanında 5 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesinde şehirler arası otobüs terminalinde bir firmaya ait emanet toplama odasında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oscar'ın da katıldığı detaylı aramada, bir motor şanzımanı içerisine zulalanmış 6 paket halinde toplam 2 kilo 676 gram eroin ve 1 paket halinde toplam 2 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan E.C. ve O.A. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

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Kaynak: İHA

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