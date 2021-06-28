Son dakika haberleri | Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi
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Son dakika haberleri | Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi Rusya'nın başkenti Moskova'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşanırken, hayat durma noktasına geldi.

- Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşanırken, hayat durma noktasına geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz haftadan bu yana hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde yaşanırken, bugün öğle saatlerinde ise sağanak yağış ve fırtına meydana geldi. Moskova'da şiddetli yağış nedeni ile birçok noktada su baskını ve sel etkili olurken, fırtına nedeni ile bazı binaların çatıları uçtu. Meydana gelen sel sonucu birçok araç yollarda kaldı.

Şiddetli yağış sonucu birçok metro istasyonunu su basarken, ulaşımda da aksama yaşandı. Yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin birçok noktasında elektrik santrallerinde meydana gelen patlamanın ardından elektrik kesintileri yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'daki sel nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Son dakika haberleri | Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Son dakika haberleri | Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Son dakika haberleri | Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Son dakika haberleri | Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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