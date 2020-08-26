Son dakika haberleri... Morityus açıklarındaki yük gemisindeki petrol sızıntısının ardından en az 13 yunus ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Morityus açıklarındaki yük gemisindeki petrol sızıntısının ardından en az 13 yunus ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'ya ait MV Wakashio adlı tankerin 25 Temmuz'da yol açtığı petrol sızıntısının ardından Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus sahillerinde 13 yunusun ölü bulunduğu bildirildi.

Son dakika haberleri... Morityus açıklarındaki yük gemisindeki petrol sızıntısının ardından en az 13 yunus ölü bulundu
26.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:45

Japonya'ya ait MV Wakashio adlı tankerin 25 Temmuz'da yol açtığı petrol sızıntısının ardından Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus sahillerinde 13 yunusun ölü bulunduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, petrol tankerinin batmasından yaklaşık bir ay sonra meydana gelen yunus ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılması için balıkların karkaslarını otopsiye gönderdi.

Geminin karaya oturması ve petrol sızıntısından bu yana bölgede birçok balık ve yengeç ölü bulunurken, ilk defa yunus ölümleri kayda geçti.

Aktivistler, yunusların ölüm nedenlerinin gemiden sızan petrol ya da geminin gövdesinin batması nedeniyle oluşan kirlilikten kaynaklandığını iddia etti.

Yerel basındaki haberlere göre, deniz canlılarının doğal ortamlarının bozulması nedeniyle daha fazla canlının bu durumdan olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Greenpeace Afrika ise bölgede oluşan kirlilik nedeniyle binlerce hayvan türünün hayatının risk altında olduğu ve bunun Morityus ekonomisi, gıda güvenliği ve sağlığı için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Japon bandıralı tanker, 25 Temmuz 2020'de Morityus'un güneydoğu kıyısındaki Pointe d'Esny açıklarında karaya oturmuş ve kötü hava koşullarından sonra petrol sızdırmaya başlamıştı.

Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz'da petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü etkileceği kaydediliyor.

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Kaynak: AA

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