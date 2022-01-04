Son dakika haberleri... Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani Kovid-19'a yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Moritanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazvani'nin Cezayir'e yaptığı resmi ziyaretin ardından Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.
Gazvani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine üç günlük resmi ziyaret için 27 Aralık 2021'de bu ülkeye gitmişti.
31 Aralık 2021'de Moritanya basınına yansıyan haberlerde, üç bakanda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtilmişti.
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AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri