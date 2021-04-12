Son dakika haberleri... Montreal'de çok sayıda kişi Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Son dakika haberler: Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemleri protesto etti.

Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemleri protesto etti.

Montreal Polis Sözcüsü Veronique Comtois'in açıklamasına göre, eyalet hükümetince daha önce uygulamaya konulan ve her gece 21.30'da başlayıp sabah 05.00'de sona eren sokağa çıkma yasağına karşı çıkan protestocular, dün geç saatlerde turistik bir bölge olan Eski Liman'da toplanmaya başladı.

Protestoda havai fişek kullanan gruptakiler, "gençler için özgürlük" şeklinde slogan atarak müzik eşliğinde dans etti.

Polis ekipleri, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalıktan dağılmalarını istedi.

Kalabalığın dağılmaması üzerine, çevik kuvvet göz yaşartıcı gazla gruba müdahale etti. Gruptakiler Jacques-Cartier Meydanı'nda ateş yaktı.

Bazı protestocular da polisin attığı göz yaşartıcı gazları, yakındaki ev ve iş yerlerine fırlatarak camları kırdı.

Polisin müdahalesinin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Protestoculardan 7'sii gözaltına alındı.

Polis 107'si halk sağlığı kurallarını çiğnemekten, 1'i belediye tüzüğünü ihlal etmekten toplam 108 kişiye para cezası kesti.

Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalabalığın eylemlerini kınadı ve Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası karşısında dayanışma çağrısında bulundu.

Plante paylaşımında, "Dün gece Eski Montreal'de görülen kargaşa kesinlikle kabul edilemez. Kovid-19 ile mücadelemizle bağlantılı yorgunluk, hiçbir şekilde kamu mallarına zarar verilmesini ve kurallara uyulmamasını haklı çıkarmaz." ifadelerine yer verdi.

Montreal polisi, olaylar sırasında hasar gören ev ve iş yerlerinin zararlarının tespiti için çalışma başlatıldığını duyurdu ancak gözaltındaki 7 kişinin neyle suçlandıklarına dair bilgi vermedi.

Quebec eyalet hükümeti, 9 Ocak'tan bu yana Montreal başta olmak üzere eyaletin kalabalık kentlerinde 21.30-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan