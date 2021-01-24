Son dakika haberleri! Monte Carlo Rallisi'ni Sebasten Ogier kazandı
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Son dakika haberleri! Monte Carlo Rallisi'ni Sebasten Ogier kazandı

24.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:50
Son dakika haberleri! Monte Carlo Rallisi'ni Sebasten Ogier kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Toyota Yaris takımından Sebastien Ogier kazandı.

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Toyota Yaris takımından Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 15 etaptan oluşan ilk ayağını, 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan son şampiyon Ogier, Monte Carlo'da kariyerinin 8. zaferini elde etti.

Ogier'in takım arkadaşı Gallerli Elfyn Evans, 32.6 saniye geriden ikinci, Hyundai I20 Coupe takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville ise liderin 1 dakika 13.5 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Böylece 37 yaşındaki Fransız sürücü Ogier, 30 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.

WRC'nin 2. ayağı, 26-28 Şubat tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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