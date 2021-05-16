Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
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Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan bir kişi, mola esnasında fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan bir kişi, mola esnasında fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.40 sıralarında İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi) Naldöken İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre İZBAN'da temizlik görevlisi olarak çalışan Aydın Ural (43), mola vermek için istasyonun acil çıkış kapısından dışarı çıktı. Ural'ın moladan dönmemesi üzerine şüpheye düşen iş arkadaşları, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona yanıt alamaması üzerine dışarı çıkan diğer çalışanlar, Aydın Ural'ı acil çıkış kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlenen Aydın Ural'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ural'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son dakika: Mola esnasında fenalaşan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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