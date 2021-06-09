Son dakika haberleri: Moğolistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi
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Son dakika haberleri: Moğolistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi

Son dakika haberleri: Moğolistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Moğolistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Moğolistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Moğolistan Genel Seçim Komisyonu verilerine göre, toplam 2 milyon 41 bin 866 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülke genelinde kurulan 2 bin 87 sandıkta seçmenler yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar sağlık kurallarına riayet ederek oylarını kullandı.

Ülkede 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimlerinde yerel saatle 21.30'a kadar 1 milyon 75 bin 938 seçmenin sandık başına gittiği kaydedildi.

Ülkeyi 6 yıl yönetecek cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde iktidardaki Moğol Halk Partisinin başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, muhalefetteki Demokrat Partinin eski başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat yarışıyor.

Moğolistan anayasasında yapılan değişikliklerden sonra ilk kez yapılan seçimleri kazanan cumhurbaşkanı, yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl bu görevde kalabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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