Son dakika haberleri | Mogadişu'da patlama: 8 ölü Son dakika gelişmesine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan askeri üste patlama sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan askeri üste patlama sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Somali'nin başeknti Mogadişu'da bunan askeri üste patlama meydana geldi. Stadyum yakınlarındaki askeri üste yaşanan patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi.

Halima Abdisalan adlı görgü tanığı, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ifade ederek, askeri bir aracın yaralı askerleri taşıdığını gördüğünü söyledi. Ordu mensubu Abdullahi Mohamud, patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

Şu ana kadar patlamayı üstlenen olmadı. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA