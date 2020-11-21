Son dakika haberleri: Modem içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Son dakika haberi: Adıyaman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste arama yapan polis ekipleri, modem içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste arama yapan polis ekipleri, modem içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.

Gaziantep'ten Adıyaman'a gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüsü uygulama noktasında durduran polis ekipleri, arama yaptı. Minibüsün bagaj kısmında bulunan bir poşete hiçbir yolcu sahip çıkmayınca polisin dikkatini çekti.

Poşet içerisindeki modemin kapaklarını açan polis ekipleri, bir miktar metamfetamin maddesini ele geçirdi.

Polis ekipleri yolcuların sahip çıkmadığı poşet ile ilgili yaptığı araştırmada, poşetin yolculardan A.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı