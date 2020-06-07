Son dakika haberleri | Moda Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
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Son dakika haberleri | Moda Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk

Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bu hafta uygulanmamasının ardından ilk Pazar günü İstanbullular yine Moda Sahili'ne akın etti.

Son dakika haberleri | Moda Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk
07.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:48
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bu hafta uygulanmamasının ardından ilk Pazar günü İstanbullular yine Moda Sahili'ne akın etti. Yaşanan insan yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının bu hafta uygulanmamasının ardından ilk Pazar günü İstanbullular deniz kenarlarına akın etti. Kadıköy Moda Sahili'ne gelerek vakit geçiren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimileri kayalıklardan denizi izledi, kimileri ise yeşillik alanlarda oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Sahilde yürüyen bir kişi, "Normalleşme süreci başladı ama herkes çok fazla normalleşmiş. Hiç kimse maske takmıyor. Kimse umursamamaya başlamış. Biraz daha maskeli biraz daha kontrollü bir normalleşme olursa daha iyi olur." Dedi. 

Maske takmayan bir diğer genç ise, "Maske burada, 2 buçuk aydır dışarı çıkmıyoruz o yüzden çıktık. Zaten 40 yılda bir çıktım ama benim işim vardı. Bilgisayar malzemesi almaya geldim. Oradan biraz oturalım bari dedik sahilde insanları gördük o yüzden geldik. Marketlere girerken takıyoruz ama daraldım daha şimdi şurada çıkarttım." Diye konuştu. Moda Sahili'nde oluşan insan yoğunluğu havadan da görüntülendi.  

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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