Son dakika haberleri... MOBİSAD'dan İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri" genelgesine destek

Son dakika haber... Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlere getirilen satış yasağını desteklediklerini belirterek, "Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir...

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlere getirilen satış yasağını desteklediklerini belirterek, "Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir karar alınması sektöre bir nebze olsun nefes aldıracaktır." ifadesini kullandı.

Turnacı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gün gece 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini anımsattı.

Alınan kararı desteklediklerini kaydeden Turnacı, söz konusu genelgeyle marketlerin teknoloji ürünlerinin de satışını yapamayacağını bildirdi.

Turnacı, "Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir karar alınması sektöre bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Bu anlamda ekonomin temel taşı olan esnafların bu tarz kararlarla desteklenmesinin, ekonomi çarklarının dönmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Haksız rekabetin önüne geçen bu kararın kapanma dönemiyle sınırlı kalmamasını ve kalıcı olarak uygulanmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tekelleşme uyarısı

Mustafa Kemal Turnacı, uzman olmayan kişilerin marketlerde teknoloji ürünlerini ölçek ekonomilerini kullanarak satışa sunmasının piyasa fiyatlarının bozulmasına ve rekabet koşullarının olumsuz etkilenmesine yol açtığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler domatesin yanından teknolojik ürünlerin alınmamasını, bunun yerine teknolojik ürünler hakkında uzman olan kişiler tarafından, yani satış kanallarımızdan, bu ürünlerin satışının gerçekleşmesini doğru buluyoruz. Bugün operatörler satış kanallarının faturaya yansıtılarak domates, patlıcan satmaları ne kadar sağlıksız ve yanlış sonuçlar doğuracaksa mevcutta marketlerin kendi işinin dışına çıkarak teknolojiyi satmaları birçok sektörü bitirdiği gibi ülkemizin her bölgesine yayılmış esnaflarımızı da zora soktuğunu ve ölçek ekonomisini ön plana çıkartarak istihdam kayıplarına sebep olduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın teknolojiyi etkili kullanmasına engel oluyor. Ayrıca ölçek ekonomilerinin etkinliklerini artırması ileri süreçler için tekelleşme sorununu da doğuracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan