Son dakika haberleri... MOBİSAD'dan İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri" genelgesine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... MOBİSAD'dan İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri" genelgesine destek

Son dakika haberleri... MOBİSAD'dan İçişleri Bakanlığı'nın 'market tedbirleri' genelgesine destek
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlere getirilen satış yasağını desteklediklerini belirterek, "Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir...

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlere getirilen satış yasağını desteklediklerini belirterek, "Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir karar alınması sektöre bir nebze olsun nefes aldıracaktır." ifadesini kullandı.

Turnacı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gün gece 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini anımsattı.

Alınan kararı desteklediklerini kaydeden Turnacı, söz konusu genelgeyle marketlerin teknoloji ürünlerinin de satışını yapamayacağını bildirdi.

Turnacı, "Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde böylesi bir karar alınması sektöre bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Bu anlamda ekonomin temel taşı olan esnafların bu tarz kararlarla desteklenmesinin, ekonomi çarklarının dönmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Haksız rekabetin önüne geçen bu kararın kapanma dönemiyle sınırlı kalmamasını ve kalıcı olarak uygulanmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tekelleşme uyarısı

Mustafa Kemal Turnacı, uzman olmayan kişilerin marketlerde teknoloji ürünlerini ölçek ekonomilerini kullanarak satışa sunmasının piyasa fiyatlarının bozulmasına ve rekabet koşullarının olumsuz etkilenmesine yol açtığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler domatesin yanından teknolojik ürünlerin alınmamasını, bunun yerine teknolojik ürünler hakkında uzman olan kişiler tarafından, yani satış kanallarımızdan, bu ürünlerin satışının gerçekleşmesini doğru buluyoruz. Bugün operatörler satış kanallarının faturaya yansıtılarak domates, patlıcan satmaları ne kadar sağlıksız ve yanlış sonuçlar doğuracaksa mevcutta marketlerin kendi işinin dışına çıkarak teknolojiyi satmaları birçok sektörü bitirdiği gibi ülkemizin her bölgesine yayılmış esnaflarımızı da zora soktuğunu ve ölçek ekonomisini ön plana çıkartarak istihdam kayıplarına sebep olduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın teknolojiyi etkili kullanmasına engel oluyor. Ayrıca ölçek ekonomilerinin etkinliklerini artırması ileri süreçler için tekelleşme sorununu da doğuracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Market Genelgesi'nin ardından sigara satışları gündem oldu! Satışlar yasaklandı mı?
Market Genelgesi'nin ardından sigara satışları gündem oldu! Satışlar yasaklandı mı?
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar Özcan Deniz
Spor Diego Gökhan Töre Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... MOBİSAD'dan İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri" genelgesine destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:55:51. #1.15#

title