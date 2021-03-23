Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
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Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu

23.03.2021 01:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 02:06

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir atölyede çıkan yangın çevresinde bulunan diğer dükkanlara da sıçradı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir atölyede çıkan yangın çevresinde bulunan diğer dükkanlara da sıçradı. Yaklaşık 5 dükkanın alevlere teslim olduğu yangında gökyüzü dumanla kaplanırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde çıktı. 398 No'lu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede çevresinde bulunan dükkanlara da sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 5 dükkana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ilçelerden birçok takviye sevk edildi.

Mobilya, ağaç vb. malzemelerin bulunduğu depolara da sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 14 itfaiye aracı ve 1 köpük kulesi ile birlikte yaklaşık 36 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri patlama olabilme ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saattir itfaiye erlerinin müdahalesinin sürdüğü yangında, dumanlar gökyüzünü kapladı. - SAKARYA

Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu
Son dakika haberi! Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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