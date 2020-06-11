Son dakika haberleri... Mobilya sektöründe düğün sezonu hareketliliği
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Son dakika haberleri... Mobilya sektöründe düğün sezonu hareketliliği

Son dakika haberleri... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün sezonu öncesi mobilya sektöründe hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika haberleri... Mobilya sektöründe düğün sezonu hareketliliği
11.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:43

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte düğün sezonu öncesi mobilya sektöründe hareketlilik yaşanıyor.

Mobilya üretiminin önemli merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde harektlilik yaşanıyor. Düğün sezonunun da yakında açılacağının açıklanmasının ardından Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi, Mobiliyum AVM, İmotim ve diğer mobilya mağazalarında yoğunluk oluştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, normalleşmenin başlamasıyla beraber diğer sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de hareketliliğin olduğunu belirtti. Olumlu gelişmelerin olacağını kaydeden Uğurdağ, "Hükümetimizin destekleri, ardından gelen normalleşme süreciyle birlikte İnegöl'de çarklar dönmeye başladı. Mobilyacılarımız, 1 Haziran'dan itibaren müşterilerini karşılamaya başladı. Düğün sezonunun da açılmasıyla çiftlerimiz, mobilya alışverişi yapmaya başladı. İnşallah ilerleyen gün ve aylarda da sektörümüzde olumlu yönde gelişme olacağını düşünüyoruz" dedi.'1 HAZİRAN İLE BİRLİKTE SATIŞ GRAFİĞİ YUKARIYA TIRMANIYOR'

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi'nde esnaf olan Erdin Topal ise, "Mobilya sektörümüzde gözlemlenir derece de bir canlılık oluştu. Düğün yapacak olan vatandaşlarımız sokağa çıkma yasakları ve organizasyonlara hangi tarihte izin verileceğini bilmedikleri için alışveriş yapmamışlardı. Şimdi ise çiftlerimiz evlerini kurmak için alışverişe başladı. İnegöl'ümüz mobilya sektörünün başını çekiyor. 2,5 aylık pandemi sürecinde satışlarımızda durağanlık vardı. 1 Haziran ile birlikte satış grafiğinin yukarıya doğru tırmandığını görüyoruz. Müşterilerimiz alışverişe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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