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Mobilya malzemeleri imalathanesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mobilya malzemeleri imalathanesinde korkutan yangın Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya Sanayinde faaliyet mobilya malzemeleri imalathanesinde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Mobilya malzemeleri imalathanesinde korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya Sanayinde faaliyet mobilya malzemeleri imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 15. Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya malzemeleri imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mobilya malzemeleri imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya malzemeleri imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya malzemeleri imalathanesinde korkutan yangın

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