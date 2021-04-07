Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
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Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı

Son dakika haberi: Bursa'da koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara MOBESE kameraları tarafından tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuluyor.

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Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Bursa'da koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara MOBESE kameraları tarafından tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuluyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde (KGYS) bulunan ekipler, Bursa'da bin 500 MOBESE kamerası tarafından pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşları tespit ediyor. Vatandaşlar sahada görevli polis ekipleri tarafından uyarılırken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai müeyyide uygulanıyor. Yetkililer, salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşları alınan tedbirlere riayet etmeye çağırdı. - BURSA

Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı
Son dakika haberleri | MOBESE'yle maskesiz avı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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