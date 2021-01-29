Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

29.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:58
Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde başkan Fatih Mert'in de katıldığı törende iki oyuncunun resmi sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Son olarak Mısır ekibi Al Ahly'de oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'dan transfer edilen savunma oyuncusu Alperen Babacan'la da 1 senesi opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Jason Statham Oktay Kaynarca
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Turizm Sakarya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:00:44. #1.15#
title