Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı.