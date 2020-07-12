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Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Son dakika habere göre Süper Lig'in 32'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Son dakika haberleri | MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0
12.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:41

Süper Lig'in 32'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ankaragücü, Oscar Scarione'nin penaltıdan bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 29'a yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

19'uncu dakikada sağ kanattan Scarione topu ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşu kalenin sağından dışarı gitti.

23'üncü dakikada köşe vuruşunu kullanan Pinto, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topa Pazdan'dan önce Taylan müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

35'inci dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Taylan, ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top üstten auta gitti.

37'nci dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Michalak'ın önünde kaldı. Michalak'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

54'üncü dakikada sol kanattan Ömer Bayram kale sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Belhanda'nın vuruşu dışarı gitti.

58'inci dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü. Seken top Taylan gelişine vurdu, topa Pazdan ayak koydu.

61'inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Michalak, Emin Bayram'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

62'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Oscar Scarione, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Karşılaşmadan Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobjanidze (Dk.74 İlhan Parlak), Scarione (Dk.82 Sedat Ağçay), Michalak (Dk.90+3 Atila Turan), Orgill (Dk.90+3 Gelmin Rivas)

GALATASARAY: Okan- Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri (Dk.90 Yunus Akgün), Belhanda (Dk.77 Selçuk İnan), Taylan (Dk.77 Mariano), Emre Akbaba (Dk.90 Ahmet Çalık), Ömer (Dk.77 Sekidika), Adem

SARI KARTLAR: Michal Pazdan, Kitsiou, Dever Orgill (Ankaragücü), Belhanda, Marcao, Saracchi, Fatih Terim (Galatasaray)

GOLLER: Dk.62 Oscar Scarione (P) ( Ankaragücü)


- Ankara

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Kaynak: DHA

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