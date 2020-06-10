Son dakika haberleri... Mitsubishi Electric etkinliğinde "dijital fabrikalar" masaya yatırıldı
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Son dakika haberleri... Mitsubishi Electric etkinliğinde "dijital fabrikalar" masaya yatırıldı

Son dakika haberi... Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlediği webinar serisinde sektör profesyonelleri ve öğrencilerle buluştu.

Son dakika haberleri... Mitsubishi Electric etkinliğinde
10.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:48

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlediği webinar serisinde sektör profesyonelleri ve öğrencilerle buluştu.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Türkiye'de sanayiciler ve altyapı projeleri için dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren şirket, pandemi döneminde paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürmeye devam ediyor.

Şirket, son olarak EMO iş birliğiyle "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptli webinar serisi düzenledi.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, program kapsamında "Gömülü Bilgisayar Sistemleri", "Robotlar" ve "Akıllı PLC'ler" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti "e-F@ctory" ile üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasını amaçlayan Mitsubishi Electric, webinar serisinde dijital dönüşümün bugünü, geleceği ve markanın inovatif teknolojilerini katılımcılarla paylaştı.

"Gömülü Bilgisayar Sistemleri" başlıklı seminerlerde, IT sistemleriyle üretim katmanı arasındaki bir sistemi ifade eden gömülü bilgisayar sistemlerini anlatan Tolga Bizel, Mitsubishi Electric'in bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında detaylar verdi.

"Gömülü bilgisayar sistemleriyle üretime anlık cevap veriliyor"

Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verilen Bizel, mevcut durumda hem sürecin uzun olması hem de server maliyetinden dolayı fabrika otomasyonu alanında faaliyet gösteren her şirketin kendine özel ortak bir haberleşme ağı protokolü geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu haberleşme protokolü sayesinde haberleşme gerçek zamanlı ve yerinde yapılabiliyor. Yeni çalışmalarla, üretim alanındaki bilgilerin ve farklı makinelerdeki dataların toplanması ve model üretim ağına taşınmasıyla gerçek zamanlı tanı yapılarak analizi mümkün hale geliyor. Birçok farklı makineden gelen bilginin analizi yapılabiliyor ve sonraki katmanda kullanılabiliyor. Örneğin, akım, gerilim, nem, sıcaklık gibi veriler toplanıyor, kullanılabilecek şekilde sıralama yapılabiliyor ya da istenen bilgi çıkarılabiliyor. Böylece gerçek zamanlı veri kullanıma hazır hale geliyor. Ürün ile üretim hattının ağacının ve veri modelinin çıkarılması, hem üretimin kesintisiz şekilde devam etmesine hem de iş akışına anlık cevap verilebilmesine imkan sağlıyor. Mitsubishi Electric olarak verilerin ve datanın toplanarak anlık olarak işlenmesi konusunda sertifika anlaşmalarımız var. Bizim sistemimizde, datanın toplanması ve fabrika içindeki gömülü bir bilgisayarda işlenerek anlamlı hale getirilmesi mümkün oluyor. Bu da maliyet ve iş sürecinde büyük tasarruf sağlıyor."

"e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar"

Mitsubishi Electric'in robotik uygulamalarına da değinen Tolga Bizel, dijital dönüşüm çağında makinelerin çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geldiklerini bildirdi.

Mitsubishi Electric'in bu yeni endüstri evresine e-F@ctory konseptiyle yanıt verdiğini aktaran Bizel, bu altyapı içinde robotların çok önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bizel, devamla şunları kaydetti:

"Günümüzde robotlar arası veri transferi giderek hızlanıyor ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor."

"MELFA FR Serisi robotlar, robot bakım maliyetlerini minimum düzeyde tutmak için tasarlandı"

Tolga Bizel, gelişmiş ve esnek üretimi daha basit bir yaklaşımla sunan "Yeni Nesil Üretim"in önemine değinen MELFA FR Serisi robotlara ilişkin ise "MELFA FR Serisi robotlar, robot bakım maliyetlerini minimum düzeyde tutmak için tasarlandı. Eşsiz mekanik tasarımıyla bakım periyodlarının uzun olduğu bu robot serisinin AI tabanlı kestirimci bakım fonksiyonuyla birleştirilmesi, planlı veya beklenmedik arızaları azaltarak üretim süresini önemli düzeyde artırıyor. MELFA SafePlus ise güvenli, iş birliğine dayalı çalışma uygulamalarına sahip ve robotlarla insanların, yüksek hız ve yüksek performans sunarken, aynı zamanda yüksek seviyelerde güvenlik içinde birlikte çalışmasına olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomotiv markalarıyla da e-F@ctory kapsamında çalışmalar yapmaya başladık"

Mitsubishi Electric'in tasarım, üretim ve bakım konusundaki uzmanlığını "Akıllı PLC'ler" başlığıyla anlatan Tolga Bizel, markanın dünyanın en büyük kompakt PLC üreticisi, aynı zamanda sayılı servo ve invertör sistemleri üreticilerinden biri olduğunu bildirdi.

Bizel, "Mitsubishi Electric, sektörde hızlı bir haberleşme altyapısına sahip az sayıdaki firmadan biri. Kesintisiz iletişim avantajı sağlayan çözümlerimiz, Marmaray gibi çok önemli projelerde de kullanılıyor. Ürünlerin arıza oranını yavaşlatan Akıllı PLC'ler, özellikle senkronize olarak çalışması gereken tesislerde çok hızlı çalışarak büyük bir avantaj sağlıyor. Invertörlere kolayca bağlanan Akıllı PLC'ler, ek fonksiyonlarla genişletilebildiği gibi basit kurgularla da çalışabiliyor. Akıllı PLC çözümlerimiz, çok geniş bir ürün ailesiyle hızlı ve kesintisiz şekilde haberleşiyor ve anlık raporları gönderiyor. Gıda, enerji üretim santrali, su arıtma tesisi ya da ahşap doğrama gibi birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren fabrikaların ihtiyaçlarına uygun hazır fonksiyonlar ve çok hızlı algoritmalarla cevap veriyoruz. Son zamanda, Türkiye'de öncü otomotiv markalarıyla da e-F@ctory kapsamında çalışmalar yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Eğitime katkıyı sürdüreceğiz"

Türkiye'de 17 üniversitede sistemlerini öğrencilerle buluşturduklarını ve 7 üniversitede robotlarının bulunduğunu aktaran Bizel, bu sayının artırılması için çalıştıklarını bildirdi.

Bizel, mühendislerle öğrencileri bir araya getirdikleri çalışmalarla da eğitime ve insan kaynaklarına katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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