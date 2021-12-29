Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından Gara'da ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.???????
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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