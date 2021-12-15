Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi.
MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri