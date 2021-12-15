Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title