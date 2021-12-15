Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın Gara'daki operasyonunda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü