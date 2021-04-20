MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)
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MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)

MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

 İSTANBUL'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.


MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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