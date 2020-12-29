Son dakika haberleri | MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
29.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:30
Gelen son dakika haberine göre MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu