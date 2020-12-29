Son dakika haberleri | MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
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Son dakika haberleri | MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

29.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:30
Son dakika haberleri | MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün

Gelen son dakika haberine göre MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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