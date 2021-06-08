Son dakika haberleri | "MİT tırlarının durdurulması" davasında dosyası ayrılan Can Dündar hakkında yakalama kararı
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Son dakika haberleri | "MİT tırlarının durdurulması" davasında dosyası ayrılan Can Dündar hakkında yakalama kararı

Son dakika haberleri | 'MİT tırlarının durdurulması' davasında dosyası ayrılan Can Dündar hakkında yakalama kararı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar hakkında, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar hakkında, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, firari sanık Can Dündar ve mazeret bildiren avukatı katılmadı. MİT Başkanlığını temsilen Hazine avukatı Timuçin Üzel de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Hazine avukatı Üzel, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında, dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

Sanığın yurtdışında ve halen Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığını bildiren heyet, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi.

MİT Başkanlığının suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya müdahilliğine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Davanın geçmişi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 23 Aralık 2020'deki duruşmada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dündar hakkında bir müşteki yönünden, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "devleti gizli kalması gerekene bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan başka bir davada firari sanık Can Dündar hakkında...
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan başka bir davada firari sanık Can Dündar hakkında...
MİT Tırları davasında dosyası ayrılan sanık Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri...
MİT Tırları davasında dosyası ayrılan sanık Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri...
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Son dakika haberleri | "MİT tırlarının durdurulması" davasında dosyası ayrılan Can Dündar hakkında yakalama kararı - Haberler
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