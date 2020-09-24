Son dakika haberleri: MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

24.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:34
Son dakika haberleri: MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri: Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmanın bugünkü oturumunda, meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı ve tutukluluk durumlarına ilişkin SEGBİS kaydı ile savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanık ve avukatlarının savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Halil Sezai Deniz Akkaya Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Vedat Muriqi Eddie Newton
Daha Fazla Bursa Jandarma Hırsızlık Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 17:39:56. #1.15#
title