Son dakika haberleri! MİT'ten Gare'de operasyon
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Son dakika haberleri! MİT'ten Gare'de operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki MİT personelinden Metina'ya geçmek için plan yapan iki teröristin yeri öğrenildi ve Gare'de gerçekleştirilen harekatla teröristler etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Son dakika haberleri! MİT'ten Gare'de operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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