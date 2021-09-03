Son dakika haberleri! MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale...
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Son dakika haberleri! MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale...

Son dakika haberleri! MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale...
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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Son dakika haberleri! MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale... - Haberler
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