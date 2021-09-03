Son dakika haberleri! MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale...
Son dakika haber... MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir