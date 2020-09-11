Son dakika haberleri! MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
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Son dakika haberleri! MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
11.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:24

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, adliyeye sevk edildi.

MİT'in, Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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