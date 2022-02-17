Son dakika haberleri: MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/ Ypg'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa