Son dakika haberleri: MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Son dakika haberleri: MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist

Son dakika gelişmesine göre MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/ Ypg'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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