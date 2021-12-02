Son dakika haberleri! MİT'in Operasyonuyla 2 terörist Türkiye'ye getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! MİT'in Operasyonuyla 2 terörist Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! MİT'in Operasyonuyla 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

(İHA)

Son dakika haberleri! MİT'in Operasyonuyla 2 terörist Türkiye'ye getirildi

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 Son dakika haberleri! PKKKCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

 MİT'in operasyonuyla PKKKCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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