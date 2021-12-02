Son dakika haberleri! MİT'in Operasyonuyla 2 terörist Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
(İHA)
BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu
Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet