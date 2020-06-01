Son dakika haberleri... Mısırlı Bakan: "Kovid-19 vaka sayısı resmi verilerden 5 kat daha fazla" Gelen son dakika haberlerine göre Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 117 bini geçtiğini söyledi.

Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 117 bini geçtiğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Üniversiteler Yüksek Kurulu yerleşkesinde yaptığı konuşmada Abdulgafur, "Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı açıklanan resmi verilerden 5 kat, vefat sayısı da 10 kat daha fazla." dedi.

Abdulgafur, "Ülkede açıklanan resmi veriler, varsayılan oran ile hesaplandığında Mısır'da Kovid-19 vaka sayısının 117 bini, ölenlerin sayısının ise 9 bini geçtiği görülüyor." ifadelerini kullandı.

Mısır hükümetinden yapılan resmi açıklamada, bugün itibarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 24 bin 985, vefat sayısı ise 959 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA