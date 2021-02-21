Son dakika haberleri | Mısır ve Filistin, Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Mısır ve Filistin, Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşma imzaladı

21.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:50
Son dakika haberleri | Mısır ve Filistin, Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşma imzaladı

Son dakika haberler... Filistin Yatırım Fonu ile Mısır Doğalgaz Şirketi (EGAS), Gazze şeridi açıklarındaki Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşmaya imza attı.

Filistin Yatırım Fonu ile Mısır Doğalgaz Şirketi (EGAS), Gazze şeridi açıklarındaki Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşmaya imza attı.

Enerji alanında iş birliğini güçlendirmek için İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Filistin'e geçen Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, Ramallah'ta Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafir Milhim ve Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Yatırım Fonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar arasında Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak için anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre, elde edilen doğal gazın bir kısmıyla Filistin'in ihtiyacının karşılanacağı ve bir kısmının da Mısır'a ihraç edilebileceği belirtildi.

Filistin Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa, Fonun, doğal gaz sahasının geliştirilmesi sürecinin hızlandırılmasına büyük önem verdiğini kaydetti.

Mısırlı Bakan Molla ise Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaretin, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenlik haklarının desteklenmesi konusunda somut sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Gazze Marine 1900'lü yılların sonlarında keşfedilmiş olmakla birlikte İsrail izin vermediği için bugüne kadar buradan doğal gaz çıkarılmadı.

Gazze'nin batısına 36 kilometre mesafede yer alan Gazze Marine doğal gaz sahası 2000 yılında İngiliz British Gas tarafından geliştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Özdemir
Spor Umut Bulut Sergen Yalçın Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Şehit Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Mısır ve Filistin, Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşma imzaladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 22:51:56. #1.15#
title