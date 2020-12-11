Son dakika haberleri | Mısır ve BAE liderleri, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararından memnun
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Son dakika haberleri | Mısır ve BAE liderleri, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararından memnun

11.12.2020 05:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 05:26
Son dakika haberleri | Mısır ve BAE liderleri, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararından memnun

Bir son dakika haberine göre Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "ABD gözetiminde, İsrail ile Fas arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını büyük bir ilgiyle takip ettiğini" kaydetti.

Sisi, "Bölgede istikrarı ve iş birliğini artıracak olan bu önemli adımı takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Fas Kralı 6. Muhammed ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "ABD'nin, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasından ve Rabat yönetiminin, İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinden memnun olduklarını belirtti.

Bin Zayid, atılan bu adımın, bölgede barış, istikrar ve kalkınma yolunda sarf edilen çabaları desteklediğini aktardı.

Kral 6. Muhammed ise Fas'ın egemenlik hakkını desteklemesinden dolayı Bin Zayid'e teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesi düzeyinde ise tek ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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