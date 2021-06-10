Son dakika haberleri! Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri! Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri! Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda mısır tarlasına ekilmiş kenevir bitkisi ile ev içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda mısır tarlasına ekilmiş kenevir bitkisi ile ev içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerinin düzenlediği operasyonda mısır tarlasında ekili vaziyette 67 kök hint keneviri ve ikamet içerisinde 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili E.D. isimli 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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