Son dakika haberleri! Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda mısır tarlasına ekilmiş kenevir bitkisi ile ev içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.