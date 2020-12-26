Son dakika haberleri! Mısır, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haberleri! Mısır, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

26.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:00
Son dakika haberleri! Mısır, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 7 bin 309'a, Lübnan'da 1379'a, Cezayir'de 2 bin 722'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 7 bin 309'a, Lübnan'da 1379'a, Cezayir'de 2 bin 722'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği, 1133 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 7 bin 309'a, vaka sayısının ise 130 bin 126'ya yükseldiğini belirten bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 108 bin 985'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1403 yeni vaka tespit edildiği, 1077 kişinin iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1379'a, vaka sayısının 169 bin 472'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 120 bin 780'e çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 416 yeni vaka tespit edildiğini, 361 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 722'ye, vaka sayısı da 97 bin 863'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 65 bin 505'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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